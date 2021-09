Nîmes Village des Sciences Université de Nîmes Gard, Nîmes Préhistoire et impression 3D Village des Sciences Université de Nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Les paléoanthropologues et les préhistoriens qui étudient les origines biologiques et culturelles de l’humanité ont de plus en plus fréquemment recours aux scanners 3D : ces instruments permettent de nouvelles approches métriques plus précises et plus objectives. Ils offrent aussi la possibilité de diffuser très largement les dernières découvertes puisqu’un simple fichier numérique joint à un email permet désormais d’envoyer un crâne d’australopithèque ou un biface exceptionnel à l’autre bout de la planète en quelques secondes. Nous proposerons un parcours initiatique des premières étapes de l’évolution humaine à travers quelques fossiles ou outils emblématiques imprimés à partir de ressources librement accessibles en ligne. Occitanie>Gard

