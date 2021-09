Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris Qu’est-ce qu’un qubit ? Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Qu’est-ce qu’un qubit ? Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université Quantum Information Center Sorbonne. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 À quoi ressembleront les communications du futur ? Comment fonctionnent les ordinateurs quantiques ? Sur quels principes sont-ils basés ? Autant de questions auxquelles s’attache à répondre le domaine de l’information quantique.

Si vous voulez comprendre toute l’agitation autour de l’ordinateur quantique, le QICS vous a préparé une vidéo d’une quinzaine de minutes vous permettant d’avoir un avant-goût du pouvoir des technologies quantiques.

Un groupe de doctorants du QICS vous font découvrir l’objet le plus élémentaire sur lequel se base ces nouvelles technologies, le qubit, et certaines de ses propriétés très particulières, la superposition et l’intrication. Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : https://qics.sorbonne-universite.fr Village des Sciences Sorbonne Université

