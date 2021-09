Speed-meeting avec de jeunes chercheuses et chercheurs Village des Sciences Sorbonne Université, 8 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 07 – 08 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université Quantum Information Center Sorbonne. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Les jeunes chercheurs des communautés scientifiques des instituts IMAT (Institut de science des matériaux), OPUS (Observatoire des patrimoines) et QICS (Quantum Information Center Sorbonne) viennent à la rencontre des lycéens lors d’un speed meeting pour échanger avec eux sur leurs parcours scientifique et académique.

Les instituts IMAT, OPUS et QICS de l’Alliance Sorbonne Université présentent aux lycéens les parcours des doctorants et jeunes chercheurs travaillant sur les thèmes des matériaux, des patrimoines et de l’information quantique. Les instituts soutiennent une recherche interdisciplinaire et innovante : les chercheurs qui développent ces projets ont souvent des parcours riches et originaux, à la croisée de plusieurs disciplines.



En bref :- une classe répartie en groupe de 5/6 élèves (de la 3ème à la terminale)- 6 jeunes chercheuse.rs- 10 minutes d’échanges par chercheuse.r- 1h30 de speed-meeting- la découverte de parcours interdisciplinaires en sciences et en sciences humaines et sociales (archéologie, chimie, histoire de l’art, informatique, mathématiques, physique, etc.)



Créneaux pour les réservations :

– 9h-10h30

– 11h00-12h30

– 13h00-14h30

– 15h00-16h30



Info et contact auprès des instituts :

IMAT : Emmanuel Sautjeau, chargé de projet : emmanuel.sautjeau[at]sorbonne-universite.fr

OPUS : Frédérique Andry-Cazin, secrétaire générale : frederique.andry-cazin[at]sorbonne-universite.fr

QICS : Khamsa Habouchi, secrétaire générale : khamsa.habouchi[at]sorbonne-universite.fr

Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005

organisateur : https://qics.sorbonne-universite.fr Village des Sciences Sorbonne Université