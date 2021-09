Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris RoMarin Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

RoMarin Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université Matynia Alexis. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Nous vous proposons de découvrir les robots de la flotte RoMarin conçue par les étudiants de la Licence de mécanique de Sorbonne Université. Ces prototypes auront pour vocation d’aller sonder les fonds marins pour mieux connaître ces milieux encore mal connus et pleins de promesses. Dans ce stand, vous apprendrez le principe de fonctionnement de ces mini-drones ainsi que des capteurs qui les équipent et vous pourrez admirer les conceptions originales proposées par les étudiants de la promotion 2021 ! A l’issue de ce parcours initiatique, un stage de pilotage sera proposé aux scientifiques les plus braves. Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005

