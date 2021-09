Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris A la découverte d’un monde insoupçonné Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

A la découverte d’un monde insoupçonné Village des Sciences Sorbonne Université, 9 octobre 2021, Paris. Fête de la science 08 – 09 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université Sorbonne Université-Faculté des Sciences et Ingénierie. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 10h00 A l’aide de différents outils scientifiques, vous découvrirez des êtres vivants ou des parties de ces derniers avec des formes tantôt effrayantes, tantôt surprenantes. Ils sont là, ils peuplent notre quotidien mais jamais nous ne les remarquons. Prenez le temps de les observer et de ressentir l’espace d’un instant l’émotion des chercheurs. Vous pourrez découvrir bactéries, ailes de papillons, grains de pollen, acariens, microalgues, tardigrades, et bien plus. Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : http://sciences.sorbonne-universite.fr/ Village des Sciences Sorbonne Université

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Village des Sciences Sorbonne Université Adresse 4 place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Village des Sciences Sorbonne Université Paris