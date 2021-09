L’atelier des Polymères Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 à 17h30

dimanche 10 octobre – 12h00

Plastique / Polymère, quelle est la différence ? Qu’ils servent de contenants alimentaires (bouteilles, boites), d’équipement de protection individuelle (masques, gants) ou qu’ils fassent partie d’appareils électroniques (téléphones, PC) ; les polymères/plastiques jouent un grand rôle dans notre société. Dans notre espace, nous allons vous expliquer les principes de la chimie des polymères, vous montrer comment ils sont fabriqués, classifiés et étudies. Nous vous offrons aussi l’opportunité de tester notre « recette spéciale » du slime ! Notre atelier comprendre 4 espaces différentes où nous abordons les sujets suivants :

Le Cycle de vie d’un Polymère :Nous commençons la présentation de cet atelier avec l’explication de « Qu’est-ce qu’un polymère ? » avec l’aide des modèles et une explication adaptée au public. Nous expliquerons aussi la différence entre les polymères et plastiques, leur présence dans les produits de notre vie quotidienne et la description de leur cycle de vie.

Le rôle des polymères face au COVID-19 : Dans le contexte de la pandémie actuelle, il est important de sensibiliser au rôle que jouent les polymères et les plastiques dans notre protection contre le virus COVID-19. Dans cette section, nous allons décomposer les composants de plusieurs équipements de protection individuelle (gants, masques, etc.) pour montrer de quoi ils sont faits, comment ils fonctionnent et la meilleure façon de s’en débarrasser.

Les Polymères du futur : Rencontrez quelques-uns des membres de notre équipe et découvrez les recherches qui se déroulent dans notre Laboratoire de Chimie des Polymères ! Vous découvrirez comment nous fabriquons des nanoparticules dans l’eau, les matériaux autocicatrisants du futur et les nouveaux nano-vecteurs de médicaments.

Le coin du Slime : Depuis 2018, c’est devenu l’une de nos activités les plus populaires. Nous démontrons le processus de réticulation par une expérience pratique utilisant des ingrédients ménagers pour fabriquer du slime. Chaque participant est en mesure de préparer son propre slime à emporter chez lui (facultatif).

