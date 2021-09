Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris Chemical Pursuit Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chemical Pursuit Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique.

vendredi 08 octobre – 10h00 à 17h30

samedi 09 octobre – 10h00 à 17h30

dimanche 10 octobre – 12h00 Une version « géante » du jeu type-Trivial Pursuit sera mise en place sur le campus Pierre et Marie Curie, où dans divers points du campus des questions seront posées aux participants avec le but de gagner des camemberts. Le but du jeu est de mettre en évidence par les questions que ce sont des fondements / bases / processus / lois de la chimie qui gouvernent le fonctionnement de phénomènes qu’on n’attache pas toujours au domaine de la Nature ou du « Naturel ». Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005

