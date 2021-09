Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris La fabrique d’un tube : morphogenèse du rein Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

La fabrique d'un tube : morphogenèse du rein Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris.

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Venez découvrir avec nous les richesses inventées par le vivant pour fabriquer un rein chez différentes espèces de vertébrés. Vous observerez des embryons de crapaud obtenus par fécondation in vitro, et suivrez les différentes étapes de la formation du rein, en les comparant à celles mises en œuvre chez la souris. Vous observerez à la loupe binoculaire les cellules rénales rendues fluorescentes et identifierez le destin des différents types cellulaires le long du tubule rénal. Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris

