Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris Découverte de la pollinisation et des insectes pollinisateurs, acteurs essentiels de la biodiversité Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découverte de la pollinisation et des insectes pollinisateurs, acteurs essentiels de la biodiversité Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université Sorbonne Université-Faculté des Sciences et Ingénierie. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Une grande majorité des plantes se reproduisent grâce aux insectes. En allant chercher le nectar sucré dans les fleurs, les insectes se couvrent de pollen. De fleurs en fleurs, ils disséminent ce pollen, permettant aux plantes de se reproduire : ce sont des pollinisateurs. Ainsi, la pollinisation par les insectes est extrêmement importante car à la base de notre alimentation.

Dans cet atelier, nous vous proposons de découvrir le fonctionnement de la pollinisation par les insectes à travers plusieurs activités.

Ainsi, vous pourrez vous-même jouer le rôle des pollinisateurs et aurez l’occasion d’examiner de plus près la composition du nectar et d’observer les grains de pollen au microscope.

Cet atelier sera également l’occasion d’apprécier la diversité des insectes pollinisateurs notamment à travers la présentation de collections de ces insectes. Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : http://sciences.sorbonne-universite.fr/ Village des Sciences Sorbonne Université

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Village des Sciences Sorbonne Université Adresse 4 place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Village des Sciences Sorbonne Université Paris