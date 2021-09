Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris Le monde des fourmis Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le monde des fourmis Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université Sorbonne Université-Faculté des Sciences et Ingénierie. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Grâce à de vraies colonies et d’autres supports, venez découvrir le monde merveilleux des fourmis . De la biologie au système de caste en passant par l’écologie ou leur diversité, les fourmis sont très surprenantes. Nous vous proposons d’observer tout cela de près. Regardez la différence de taille des fourmis, de quelques millimètres à quelques centimètres. Trouvez la reine dans une colonie vivante. Observez les différents stades de développement d’une fourmi, de l’œuf à l’adulte. Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : http://sciences.sorbonne-universite.fr/ Village des Sciences Sorbonne Université

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Village des Sciences Sorbonne Université Adresse 4 place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Village des Sciences Sorbonne Université Paris