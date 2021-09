Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris 50 ans de recherche au coeur de la physique des 2 infinis Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Village des Sciences Sorbonne Université Sorbonne Université-Faculté des Sciences et Ingénierie. Entrée libre En présentiel Scolaires. A l’occasion de ses 50 ans, le laboratoire ouvrira exceptionnellement ses portes à un large public. Scolaires, étudiants, jeunes ou adultes venez nombreux découvrir les activités scientifiques et techniques du laboratoire dans un large programme conçu pour tous les âges.

La vocation principale du laboratoire est l’étude des constituants ultimes de la matière ; « recréer » les conditions du Big Bang pour mieux comprendre la composition et l’avenir de notre Univers. Notre laboratoire est donc engagé dans des expériences auprès d’accélérateurs pour fabriquer des particules et provoquer des collisions, ou auprès de télescopes, pour observer les particules qui nous viennent du fin fond de l’Univers.

Le principe de cet événement est de vous proposer un programme de vulgarisation qui vous entraînera au cœur du monde scientifique dans le domaine de la physique des particules sur les thèmes de recherche du laboratoire :

• Origine des masses et des familles de particules, recherche du boson de Higgs

• Asymétrie matière/antimatière, neutrinos

• Matière noire et énergie noire

• Origine des rayons cosmiques de très haute énergie Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : http://sciences.sorbonne-universite.fr/

