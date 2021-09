Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris Dans la tête d’un archéologue Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans la tête d’un archéologue Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 09 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université Chercheurs d’Art(chéologie). Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00

dimanche 10 octobre – 09h00 Les associations Chercheurs d’Art(chéologie) et ACERAP (Association Culturelle pour l’Etude et la Recherche en Archéologie Préhispanique) propose de vous faire devenir un archéologue le temps d’une activité. Venez vous initier à fouiller comme un archéologue ! Saurez-vous découvrir ce qui se cache dans nos urnes ? Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : Village des Sciences Sorbonne Université

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Village des Sciences Sorbonne Université Adresse 4 place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Village des Sciences Sorbonne Université Paris