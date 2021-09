Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris Chimie et couleur Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chimie et couleur Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 09 – 10 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00

dimanche 10 octobre – 12h00 La réponse de certaines molécules à un stimulus extérieur comme l’irradiation avec de la lumière a été exploitée à la fois pour le développement de matériaux innovants (verres photochromiques …) et pour la compréhension de phénomènes biologiques complexes à l’échelle de la cellule.

Dans cet atelier interdisciplinaire, nous mettons en évidence ces propriétés intéressantes avec des expériences simples et ludiques ! Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris

