Village des Sciences Sorbonne Université LIP6 / EHNE (Sorbonne Université) / LACRA (Université de Paris). Entrée libre En présentiel Scolaires. Le laboratoire LIP6 et l’Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe (ehne.fr) proposent une animation à partir d’une interface en cours d’élaboration associant les technologies en intelligence artificielle à l’exploitation historienne d’un fonds de photographies anciennes. À partir de plus de 1200 photographies numérisées, l’interface proposera des modes de visualisation et d’exploration par des recherches sous formes de cluster et de reconnaissance d’images. L’objectif est double : donner à voir le fonctionnement concret de l’intelligence artificielle et faire réfléchir le public sur la production et la circulation des photographies en Europe à la fin du dix-neuvième siècle. Ce stand illustre les interactions transdisciplinaires menées à Sorbonne Université entre histoire et langage informatique. Île-de-France>Paris

