samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Les chercheurs de l’Institut d’Astrophysique de Paris proposent des mini-conférences de 30 minutes sur les grandes questions actuelles de l’astrophysique : exoplanètes, cosmologie, trous noirs, ondes gravitationnelles, galaxies, quasars, univers à grande échelle, matière noire, énergie noire… Les conférences sont suivies par une séance de questions-réponses avec l’intervenant, puis le public est invité à poursuivre la discussion de manière informelle avec avec les astrophysiciens présents sur le stand. Île-de-France>Paris

