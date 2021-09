Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris Le climat comment ça marche ? Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le climat comment ça marche ? Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 09 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université IPSL. Entrée libre

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 A l’aide d’expériences ludiques, les chercheurs et doctorants de l’IPSL vous expliquent comment certains phénomènes physiques influencent le climat : le cycle de l’eau, le cycle du carbone, la circulation océanique, la fonte des glaces, la rotation de la Terre… Vous serez amenés à comprendre comment ces processus interagissent avec le système climatique, comment ils le modifient et comment agir pour limiter ces modifications. Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris

