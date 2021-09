Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris Science en jeu : le climat Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Science en jeu : le climat Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 09 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université IPSL. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Le Jeu ClimaTic Tac-Tic vous permet d’élaborer, ensemble, une stratégie face aux périls qui menacent la planète. A vous d’agir collectivement en fonction des aléas climatiques et des leviers d’action dont vous disposez. Allez-vous adapter les villes aux risques qui se profilent ? Lutterez-vous directement contre l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère ? Il faudra choisir, mais les catastrophes qui s’accumulent vous en laisseront-elles le temps ?

Venez jouer à ClimaTicTac entre copains ou en famille. Ce jeu vient de recevoir la médaille de la médiation scientifique du CNRS. Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : https://www.ipsl.fr/ Village des Sciences Sorbonne Université

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Village des Sciences Sorbonne Université Adresse 4 place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Village des Sciences Sorbonne Université Paris