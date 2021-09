Le sourire avec Vert La Science Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université Vert La Science. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00

Vert La Science est une association de l’école d’ingénieur.e.s Polytech Sorbonne à Sorbonne Université. Nous avons pour objectif de sensibiliser les élèves aux sciences à travers la réalisation d’expériences scientifiques, et pourquoi pas créer de nouvelles vocations ! Animées par des étudiants dynamiques, des interventions ludiques et pédagogiques sont proposées par Vert La Science dans les établissements scolaires. Les thèmes présentés sont très vastes et touchent une grande majorité de domaines scientifiques allant de la chimie à la biologie, en passant par la physique, l’environnement et le développement durable.

Vert La Science a l’habitude de participer à la Fête de la Science et cette année l’équipe vous propose quatre expériences avec des explications simples et adaptées aux petits et aux plus grands :

– Fabrication de slime

– Extraction d’ADN de kiwi

– Éruption d’un volcan (sans danger)

– Confection de neige artificielle.

Ainsi vous aurez l’occasion de réaliser vous-même ces expériences afin de découvrir ou d’approfondir des notions scientifiques. Nos intervenants seront là pour vous guider et vous faire passer un bon moment.

Nous vous attendons nombreux et sommes impatients de vous voir à notre stand !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail.

Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005

organisateur : Village des Sciences Sorbonne Université