Village des Sciences Sorbonne Université
IRD – Institut de recherche pour le développement.
Entrée libre
En présentiel
Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 15h00 Rencontre/Quizz avec Mathias Chynel

Laboratoire : BOREA (IRD/MNHN/SU)

Une flore atypique, une faune diversifiée, des fonctions essentielles pour la planète et pour nous … La mangrove est un écosystème fascinant. Malheureusement, ces forêts reculent d’année en année et même si elles peuvent nous sembler hostiles au premier abord, il est essentiel de les conserver. Mathias Chynel, doctorant de l’unité BOREA (IRD/MNHN/SU) vous amène à la rencontre de ces forêts sur lesquelles il fait des recherches pour mieux les comprendre et ainsi mieux les protéger. Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université
4 place Jussieu
75005 Paris
https://www.ird.fr/

