samedi 09 octobre – 10h00 à 17h30 Rallye mathématique le samedi 9 octobre 2021 sur le Village des Sciences Sorbonne université, le matin pour lycéens accompagnés de leur professeur, l’après-midi pour le grand public.

Les participants sont invités à répondre à des questions originales, des défis, des manipulations mathématiques ludiques.

Participation possible de 7 ans à 77 ans (trois niveaux différents de jeu). Venez briller seul, en famille ou entre amis. De nombreux lots à gagner.

Pour plus de détails : https://www.math.univ-paris-diderot.fr/diffusion/rallye Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris

