Paris Village des Sciences Sorbonne Université Paris Inventons Nos Vies Bas Carbone ! Village des Sciences Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Inventons Nos Vies Bas Carbone ! Village des Sciences Sorbonne Université, 10 octobre 2021, Paris. Fête de la science 09 – 10 octobre

Village des Sciences Sorbonne Université IPSL. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 12h00 Voulez vous contribuer à limiter le réchauffement climatique ? Savoir en quelle quantité, à quelle échéance et comment réduire vos émissions de gaz à effet de serre ? Prendre conscience des actions plaisantes qui n’émettent pas de carbone ? Venez jouer à “Inventons nos Vies Bas Carbone ! Île-de-France>Paris

Village des Sciences Sorbonne Université 4 place Jussieu 75005 Paris 75005 organisateur : https://www.ipsl.fr/ Village des Sciences Sorbonne Université

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Village des Sciences Sorbonne Université Adresse 4 place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Village des Sciences Sorbonne Université Paris