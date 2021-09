Saint-Chély-d'Apcher Village des sciences Lozère Lozère, Saint-Chély-d'Apcher Découverte de l’astronomie Village des sciences Lozère Saint-Chély-d'Apcher Catégories d’évènement: Lozère

Village des sciences Lozère Association ASTROLAB. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Le Soleil, la Terre, la Lune : Comprendre les saisons à l’aide de maquettes. Visualiser la position du Soleil au fil des mois. Simuler des éclipses de Soleil, de Lune et comprendre leur fonctionnement. Découvrir le système solaire : Apprendre le nom et l’ordre des planètes. Comprendre pourquoi on ne voit pas toujours les planètes au même endroit dans le ciel. Connaître et observer le ciel : Se repérer dans le ciel à l’aide d’une carte mobile. Comprendre pour-quoi on ne voit pas toujours les mêmes étoiles au fil des saisons. Connaître les principales constellations. Découvrir le ciel dans un planétarium. Occitanie>Lozère

