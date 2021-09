Saint-Chély-d'Apcher Village des sciences Lozère Lozère, Saint-Chély-d'Apcher Conférences en Socio-anthropologie Village des sciences Lozère Saint-Chély-d'Apcher Catégories d’évènement: Lozère

Conférences en Socio-anthropologie Village des sciences Lozère, 5 octobre 2021, Saint-Chély-d'Apcher. Fête de la science 04 – 05 octobre

Village des sciences Lozère IRD – Institut de recherche pour le développement. Entrée libre En présentiel Scolaires. Conférences sur différentes thématiques choisies en amont par le public :

– Les aborigènes d’australie, entre histoire ancestrale et déni d’existence : intervention présentant divers objets (boomerangs, bouclier cérémoniel, lance, bâton de chasse, cooleman, tjuringa, peinture sur écorce ou sur toile etc…)

– Eco-tourisme – Une fausse bonne idée ? Focus dans les pays du Sud : Maroc, Australie, Thaïlande et Laos

– Sur les traces de l’Eléphant blanc, relation au territoire, identité et messianisme chez les Karen de l’ouest de la Thaïlande.

– Le zébu animal symbolique et socio-cérémoniel dans Sud-Ouest malgache.

– Les minorités montagnardes en Asie du Sud Est (Thaïlande, Laos, Vietnam) Occitanie>Lozère

Village des sciences Lozère Saint Chely d'Apcher 48200
https://www.ird.fr/

