Village des sciences Lozère Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Jeu de science et d’imagination. En se basant sur une riche iconographie et des extraits de films, les élèves redécouvrent et imaginent les techniques relatives au voyage spatial, son décollage, son atterrissage, les équipements d’exploration et de survie nécessaires. S’appuyant sur des exemples de diverses époques, l’innovation mais aussi la science-fiction, il fait vivre des problématiques et leurs solutions. Avec en ligne de mire des missions sur Mars et sur la Lune humaines et robotisées. Occitanie>Lozère

