De la mare à Mars ! Village des sciences Lozère, 8 octobre 2021, Saint-Chély-d'Apcher.

Fête de la science 08 octobre

Village des sciences Lozère Faculté de l’Education – Mende. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Trois ateliers seront présentés :



Atelier 1 : “la découverte d’un milieu de vie”

Observation à la loupe binoculaire des êtres vivants d’une mare ou d’une lavogne avec un travail sur les clés de détermination et les noms d’espèces. Ensuite construction de chaînes alimentaires avec des étiquettes et des flèches plastifiées.

Atelier 2 : “à la découverte de Mars”

Comment fabriquer un objet roulant capable de rouler le plus loin possible ? Avec des matériaux recyclés, les élèves vont fabriquer un objet roulant, sans moyen de propulsion, capable de rouler le plus loin possible, après avoir été lâché d’un plan incliné. Ils pourront repartir avec leur production.

Atelier 3 : “découverte des volcans sur Mars”

comment expliquer la formation des volcans ?

Village des sciences Lozère Saint Chely d’Apcher 48200

