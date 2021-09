Auxerre Village des Sciences - INSPé AUXERRE - Auxerre, Yonne Océans, glaces et climat – Une expérience collaborative Village des Sciences – INSPé AUXERRE – Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Océans, glaces et climat – Une expérience collaborative Village des Sciences – INSPé AUXERRE –, 9 octobre 2021, Auxerre. Fête de la science 08 – 09 octobre

Village des Sciences – INSPé AUXERRE – DSDEN YONNE – EDUCATION NATIONALE. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00 Afin d’explorer quelques mécanismes qui jouent sur le climat, nous allons modéliser plusieurs phénomènes : l’effet de serre ; les liens entre fonte de la cryosphère, dilatation thermique des océans et hausse du niveau marin ; le rôle de l’albédo ; celui de la salinité et de la température sur la circulation des courants marins. L’idée essentielle est de rendre les participants acteurs de leurs découvertes par la formulation de questions et la mise en place d’expériences. En raison des temps nécessaires aux réactions mises en jeu, ces expériences pourront être menées de façon collaborative par les différents groupes qui vont se succéder. Bourgogne-Franche-Comté>Yonne

Village des Sciences – INSPé AUXERRE – 24 Rue des Moreaux 89000 Auxerre 89000 organisateur : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/ Village des Sciences – INSPé AUXERRE –

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Village des Sciences - INSPé AUXERRE - Adresse 24 Rue des Moreaux 89000 Auxerre Ville Auxerre lieuville Village des Sciences - INSPé AUXERRE - Auxerre