Tarbes Village des sciences Hautes-Pyrénées - ENIT Hautes-Pyrénées, Tarbes Plongeons dans les émotions Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Plongeons dans les émotions Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT, 8 octobre 2021, Tarbes. Fête de la science 04 – 08 octobre

Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT Réseau Canopé 65. Entrée libre En présentiel Scolaires. Lors de cet atelier, les élèves de cycle 2 testeront leurs émotions à travers des expériences autour des couleurs et les élèves de cycle 3 les testeront avec des expériences autour de la vision (de l’inverseur au fantôme de Pepper en passant par les illusions d’optique). Occitanie>Hautes-Pyrénées

Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT 47 Avenue d’Azereix 65000 Tarbes 65000 organisateur : Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Village des sciences Hautes-Pyrénées - ENIT Adresse 47 Avenue d’Azereix 65000 Tarbes Ville Tarbes lieuville Village des sciences Hautes-Pyrénées - ENIT Tarbes