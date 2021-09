Tarbes Village des sciences Hautes-Pyrénées - ENIT Hautes-Pyrénées, Tarbes Marchez sur la Lune! Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Marchez sur la Lune! Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT, 9 octobre 2021, Tarbes. Fête de la science 04 – 09 octobre

Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT A Ciel Ouvert. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 Cet astre magnifique et intriguant qui accompagne certaines de nos nuits, recèle quelques secrets qu’on vous invite à venir découvrir. Marchez sur la Lune comme si vous y étiez, identifiez les plus grands cratères, les montagnes et les mers, testez la pesanteur lunaire, reconnaître les sites d’Apollo et d’autres découvertes… Occitanie>Hautes-Pyrénées

Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT 47 Avenue d'Azereix 65000 Tarbes

