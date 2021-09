Tarbes Village des sciences Hautes-Pyrénées - ENIT Hautes-Pyrénées, Tarbes Le parcours des hérissons Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Le parcours des hérissons Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT, 7 octobre 2021, Tarbes. Fête de la science 07 octobre

Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT NATUREO. Entrée libre En présentiel Scolaires. A travers un jeu autour d’une maquette de paysage, entrons dans la peau d’un hérisson et vivons son cycle de vie et ses déplacements nécessaires pour le réaliser mais qui peuvent s’avérer périlleux. Occitanie>Hautes-Pyrénées

Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT 47 Avenue d’Azereix 65000 Tarbes 65000 organisateur : Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT

