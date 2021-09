Village des sciences Hautes-Pyrénées Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT, 9 octobre 2021, Tarbes.

Fête de la science 04 – 09 octobre

Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT Science en Bigorre. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

Le village des sciences de Tarbes se tiendra à l’ENIT et sera ouvert du 4 au 9 octobre 2021.

C’est un endroit unique pour venir découvrir les sciences auprès de personnes qui sauront partager leur passion !

Cette année l’émotion de la découverte guidera chaque animateur et animatrice pour partager des expériences sur l’espace, sur les petites et grandes découvertes scientifiques, sur les animaux, l’hydroélectricité, la nature souterraine, et pour vous conter des histoires.

Grâce aux ateliers proposés vous passerez par différentes émotions, de la peur au plaisir en passant par l’étonnement !



Ouvert aux scolaires du lundi 4 au vendredi 8 octobre (sauf mercredi 6 octobre où il sera fermé) et au grand public le samedi 9 octobre.

Tranche d’âge : selon les ateliers

Capacité : selon les ateliers et les conditions sanitaires en vigueur en octobre

Occitanie>Hautes-Pyrénées

Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT 47 Avenue d’Azereix 65000 Tarbes 65000

organisateur : http://www.scienceenbigorre.fr/ Village des sciences Hautes-Pyrénées – ENIT