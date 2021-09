Les Sables-d'Olonne Village des Sciences des Sables d'Olonne Les Sables-d'Olonne, Vendée Découverte des matériaux : de la production à la consommation – les métiers et les techniques – par l’UNICEM Pays de la Loire Village des Sciences des Sables d’Olonne Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Découverte des matériaux : de la production à la consommation – les métiers et les techniques – par l'UNICEM Pays de la Loire Village des Sciences des Sables d'Olonne, 2 octobre 2021, Les Sables-d'Olonne. Fête de la science 02 octobre

Village des Sciences des Sables d’Olonne Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 02 octobre – 13h30 à 17h00 Découverte des matériaux : de la production à la consommation – les métiers et les techniques.

L’objectif est de faire découvrir, d’une part aux scolaires, d’autre part aux visiteurs, comment sont produits les matériaux minéraux, leurs usages, leurs recyclages et les métiers afférents.

Horaires :

Vendredi 01 Octobre : 09 h 30 à 12 h 00 – 13 h 45 à 17 h 00 (scolaires uniquement, sur réservation)

Samedi 02 Octobre : 10 h 00 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 00 (grand public)

Association du Musée du Sable

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com Pays de la Loire>Vendée

Village des Sciences des Sables d'Olonne rue de Verdun 85100 Les Sables-d'Olonne 85100

