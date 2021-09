Sablé-sur-Sarthe Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe - Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Dans la peau d’un hacker Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Dans la peau d’un hacker Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie, 3 octobre 2021, Sablé-sur-Sarthe. Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie MAIF Sarthe. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Enfilez le casque de réalité virtuelle et, accompagné d’un maître hacker peu scrupuleux, mettez en oeuvre plusieurs techniques de piratage pour tenter de faire une victime de plus sur internet. Venez ensuite échanger sur l’importance de la protection de vos données. Pays de la Loire>Sarthe

