Sablé-sur-Sarthe Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe - Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Exposition interactive Modulo’élec Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe

Exposition interactive Modulo’élec Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie, 3 octobre 2021, Sablé-sur-Sarthe. Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie MAINE SCIENCES. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 D’où vient l’électricité qui sort de la prise ? Quels sont les gestes à adopter face aux dangers électriques ? Pays de la Loire>Sarthe

Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie 72300 Sablé-sur-Sarthe 72300 organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie

Détails Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe - Espace Madeleine Marie Adresse 72300 Sablé-sur-Sarthe Ville Sablé-sur-Sarthe lieuville Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe - Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe