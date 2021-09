Sablé-sur-Sarthe Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe - Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Un projet de restitution 3D au Manoir de la Cour Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Un projet de restitution 3D au Manoir de la Cour Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie, 3 octobre 2021, Sablé-sur-Sarthe. Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie Manoir de la Cour. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Cette pièce de plus de 100 m² remarquablement conservée et située à l’étage de l’édifice du XIIIè siècle vous dévoilera ses usages aux XIIIe et XIVe siècles… Pays de la Loire>Sarthe

https://www.lemanoirdelacour.fr/

