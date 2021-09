Sablé-sur-Sarthe Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe - Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe, Sarthe L’astrophotographie avant le numérique Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie Atelier Malicot. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 De nos jours, de simples amateurs réalisent avec de petits instruments d’astronomie, des appareils numériques et de puissants logiciels de formidables photographies du ciel. Les prouesses photographiques des astronomes de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle étonnent par leur qualité les astronomes d’aujourd’hui. Accédez à d’extraordinaires photographies de planètes, de comètes, de nébuleuses et de galaxies ! Pays de la Loire>Sarthe

