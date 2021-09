Sablé-sur-Sarthe Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe - Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Cap Ingénieuse Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Cap Ingénieuse Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie, 3 octobre 2021, Sablé-sur-Sarthe. Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences de Sablé-sur-Sarthe – Espace Madeleine Marie ENSIM – Le Mans Université. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Alertés par la désaffection des jeunes filles pour les sciences et les technologies, et pour les formations d’ingénieur.e.s en particulier, les étudiants de l’ENSIM se sont penchés sur ce constat… découvrez le fruit de leur travail et participez à des expériences mettant en lumière des phénomènes physiques et chimiques ! Pays de la Loire>Sarthe

