Village des sciences de Nantes Terre des Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 La science est plutôt une affaire d’hommes. Les chercheurs sont vieux. Les chercheurs travaillent seuls dans leur laboratoire. Les chercheurs cherchent mais trouvent peu…

Munie de son micro et de sa caméra, la Youtubeuse Nora Minion part à la rencontre de chercheurs.ses en Pays de la Loire pour démêler le vrai du faux et tordre le cou aux idées reçues. Suivez la dans son enquête.”

Nora Minion présentera son travail de youtubeuse lors du Village des sciences de Nantes et échangera avec le public sur les fausses idées qui collent à la peau des chercheurs et de la recherche. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

