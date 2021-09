Mulhouse Village des sciences de Mulhouse - Campus Fonderie Haut-Rhin, Mulhouse Tout est chimie ! Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie
Chimie Mulhouse – ENSCMu – UHA.
Entrée libre
En présentiel
Grand public.

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Les élèves ingénieurs de l’ENSCMu vous proposent de partager leur discipline tout en vous amusant. Pour une chimie colorée, pour une chimie actuelle et aussi riche de son histoire.

Expériences colorées et morceaux d’histoire seront proposés par les élèves de l’association ENSCMulticolore, qui travaillent sur l’histoire de l’école, son lien avec le passé industriel de Mulhouse et sa collection de colorants.

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, qui forme des ingénieurs chimistes polyvalents, fêtera ses 200 ans an 2022.

Plus d'informations : www.enscmu.uha.fr
Grand Est>Haut-Rhin

