L’émotion de l’aventure Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie, 10 octobre 2021, Mulhouse.

Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie Association les Rauraci. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

… et s’imaginer l’ingéniosité de l’habillement, de l’artisanat, de la vie quotidienne de nos ancêtres gaulois et romains. C’est l’aventure que vous propose l’Association les Rauraci.

Basés sur les écrits historiques, les articles scientifiques et l’expertise artisanale, nous vous ferons découvrir l’archéologie expérimentale et la reconstitution historique.

L’association les Rauraci vous fera découvrir l’histoire de l’Antiquité et particulièrement la culture celte et romaine. Reconstitution de vie civile, des vêtements d’antan, travail du cuir, métallurgie, en s’appuyant sur des objets reconstitués, des posters, et des ateliers ludiques, nous vous replongerons 2000 ans en arrière.

Grand Est>Haut-Rhin

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse 68100

organisateur : https://www.facebook.com/LesRauraci/ Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie