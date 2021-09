Mulhouse Village des sciences de Mulhouse - Campus Fonderie Haut-Rhin, Mulhouse La traduction scientifique, qu’est-ce que c’est ? Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

La traduction scientifique, qu’est-ce que c’est ? Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie, 10 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 09 – 10 octobre

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie Léa Seillé. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h00

dimanche 10 octobre – 15h00 L’Association Junior Études Traduction Technique et Scientifique de l’Université de Haute Alsace vous présente l’univers de la traduction scientifique. Comment la science pourrait-elle se développer sans la traduction ?

Un domaine ouvert à tous mais encore peu connu ! Venez le découvrir avec l’AJETTS.

Présentation de l’association en elle-même et de la traduction scientifique et technique dans son ensemble, une opportunité de formation pour les plus jeunes ? Grand Est>Haut-Rhin

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse 68100 organisateur : Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie

