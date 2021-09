Mulhouse Village des sciences de Mulhouse - Campus Fonderie Haut-Rhin, Mulhouse Science on Tourne : Fessenheim, fermeture d’une centrale nucléaire Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Science on Tourne : Fessenheim, fermeture d’une centrale nucléaire Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie, 9 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 09 octobre

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie Kunsthalle Mulhouse. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 à 15h30 suivie d’un temps d’échanges entre Elise Alloin (artiste et chercheure par l’art), Teva Meyer (géographe et politologue) et le public.

Dans le cadre du Projet de Territoire lié à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, la Nef des sciences propose un documentaire intitulé Fessenheim, fermeture d’une centrale nucléaire.

Au carrefour de la physique (radioactivité), de l’histoire-géographie (lecture et analyse d’un territoire), et des sciences humaines (accompagner la transition d’un département), cette rencontre permet à la fois de découvrir le monde de la recherche et d’explorer un sujet scientifique à enjeux citoyens au cœur de l’actualité du territoire. Grand Est>Haut-Rhin

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse 68100 organisateur : http://kunsthallemulhouse.com Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Village des sciences de Mulhouse - Campus Fonderie Adresse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Village des sciences de Mulhouse - Campus Fonderie Mulhouse