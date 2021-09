Le textile : un matériau filtrant performant Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie, 10 octobre 2021, Mulhouse.

Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

Deux laboratoires de l’Université de Haute Alsace, le LPMT (Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles) et le LGRE (Laboratoire Gestion des Risques et Environnement) associent leurs compétences pour vous expliquer et vous montrer les mécanismes mis en œuvre dans la filtration et la démarche suivie dans la conception de masques de protection performants. Pour cela ils répondront à deux questions :

Comment un matériau textile, qu’il soit non-tissé (comme les masques chirurgicaux), tissé ou tricoté filtre-t-il les particules ? Les mécanismes physiques et mécaniques vous seront présentés ainsi que les caractéristiques des textiles correspondant.

Pourquoi et comment les industriels alsaciens de l’habillement, de l’ameublement ont-ils pu s’adapter pour fournir des masques de protection pour la population en un temps record pendant la crise de la COVID-19 ? Quelques exemples de réalisations vous seront présentés.

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse 68100

