Mulhouse Village des sciences de Mulhouse - Campus Fonderie Haut-Rhin, Mulhouse Coup d’oeil dans le ciel nocturne Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Coup d’oeil dans le ciel nocturne Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie, 10 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie Société astronomique du Haut-Rhin. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Le soleil “se couche”, le ciel se constelle de nombreux points lumineux. Des points qui forment des figures, d’autres se déplacent, d’autre ne sont la qu’a certains moments…

Feuilletons quelques pages du livre du ciel pour mieux comprendre et s’émerveiller, entre science et histoires… Tous les peuples du monde ont gravés dans le ciel leurs conceptions du monde et leurs tentatives de comprendre. Grand Est>Haut-Rhin

Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse 68100 organisateur : https://www.sahr68.fr/ Village des sciences de Mulhouse – Campus Fonderie

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Village des sciences de Mulhouse - Campus Fonderie Adresse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Village des sciences de Mulhouse - Campus Fonderie Mulhouse