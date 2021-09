Montpellier Village des sciences de Montpellier Hérault, Montpellier Comment les ordinateurs apprennent-ils – Initiation au ‘Machine learning’ Village des sciences de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Comment les ordinateurs apprennent-ils – Initiation au 'Machine learning' Village des sciences de Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 02 – 03 octobre

Anna Fioravanti. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00 L’association Coderdojo Montpellier est née il y a 6 ans de la volonté de faire découvrir aux enfants et adolescents les bases de l’informatique et du codage de façon ludique et créative. Pour la fête de la science nous proposons cet atelier d’initiation au ‘Machine Learning’. Vous comprendrez comment les ordinateurs peuvent ‘apprendre’ à reconnaitre des formes, par exemple, grâce aux exemples que vous leur fournissez. Occitanie>Hérault

Village des sciences de Montpellier Place Marcel Godechot, Montpellier 34000

