samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Les scientifiques vous accueilleront avec de nombreuses animations : observations des stades aquatiques vivants à l’aide d’une loupe binoculaire et d’insectes vivants en cage, des collections d’insectes, une exposition « Insectes Ravageurs et Insectes vecteurs de maladies chez l’homme», des films documentaires ou pédagogiques montrant les scientifiques en action… Des animations pour tous les âges. Occitanie>Hérault

Village des sciences de Montpellier Place Marcel Godechot 34090 Montpellier 34000 organisateur : Village des sciences de Montpellier

