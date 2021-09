Montpellier Village des sciences de Montpellier Hérault, Montpellier Exposition 1.10 La Mer Monte Village des sciences de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Exposition 1.10 La Mer Monte Village des sciences de Montpellier, 4 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 02 – 04 octobre

Village des sciences de Montpellier The Lost Compass. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Le changement climatique provoque la montée du niveau des océans, et la mer Méditerranée n’est pas épargnée. Le projet “1.10 La mer monte” porté par notre association consiste à mettre en avant au travers d’une exposition photographique, des femmes et des hommes qui travaillent quotidiennement à leur niveau, pour comprendre, anticiper, innover et ainsi permettre des adaptations à long terme face aux effets du changement climatique. Nous proposerons lors de cette action, des ateliers pour illustrer le phénomène de montée des eaux et les études qui sont faites pour mieux comprendre les fonds marins. Occitanie>Hérault

Village des sciences de Montpellier Place Marcel Godechot, Montpellier 34000

