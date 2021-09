Les super-pouvoirs des micro-organismes Village des sciences de Montpellier, 4 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 02 – 04 octobre

Village des sciences de Montpellier Centre Biochimie Structurale. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Ils vivent tout autour de nous, et même en nous, sont invisibles à l’œil nu et pourtant certains d’entre eux ont des pouvoirs dignes des plus grands super-héros… Venez découvrir le monde des super micro-organismes, du blob envoyé dans l’espace, tardigrades, des extremophiles et autres bactéries pouvant survivre à des températures extrêmes, aux radiations, supportant des pressions incroyables… Et enfin comment pouvons nous utiliser ces pouvoirs à notre service ?

Venez en apprendre plus sur l’ADN et la biologie de synthèse au cours de cette exposition, au travers d’ateliers ludiques, ouverts aux grands comme aux petits. Nous proposons un atelier de peinture bactérienne pour les petits comme les grands, et des observations au microscope de divers micro-organismes.



Une exposition et ateliers proposées les chercheurs du Centre de Biochimie Structurale et l’équipe de Biologie Synthétique de Montpellier.

Village des sciences de Montpellier Place Marcel Godechot, Montpellier 34000

