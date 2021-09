Montpellier Village des sciences de Montpellier Hérault, Montpellier T’as vu ! y’a des cailloux partout ! Village des sciences de Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Village des sciences de Montpellier Géosciences Montpellier. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 10h00 En longeant les murs, le nez sur vous chaussures vous allez arpenter les rues, à la recherche d’indices, preuves insoupçonnées de la richesse de la géologiques de la région. Tout le weekend, les chercheurs vous attendrons sur notre stand pour répondre à vos questions ou les susciter grâce à des ateliers pédagogiques. Occitanie>Hérault

