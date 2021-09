Marseille Village des Sciences de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Jeu vidéo “ViRal” Village des Sciences de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Jeu vidéo "ViRal" Village des Sciences de Marseille, 10 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 08 – 10 octobre

Village des Sciences de Marseille Inserm Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 à 18h30

dimanche 10 octobre – 10h00 jeu vidéo entièrement dédié à la VR. Le joueur devra parcourir le corps humain en visitant et en détruisant des cellules, virus, etc. pour se rendre dans différents endroits. Il devra explorer certaines zones pour découvrir des organes et les parcourir.

Objectifs :

• Faire découvrir l’intérieur du corps humain

• Faire appréhender la notion d’échelle

• Montrer comment une pathologie attaque le corps humain de l’intérieur Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Village des Sciences de Marseille Place Villeneuve Bargemon 13002 Marseille 13002 organisateur : http://www.paca.inserm.fr/ Village des Sciences de Marseille

