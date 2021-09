Manosque Village des Sciences de Manosque Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Des bactéries magnétotactiques pour dépolluer et combattre les maladies ! Village des Sciences de Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Des bactéries magnétotactiques pour dépolluer et combattre les maladies ! Village des Sciences de Manosque, 8 octobre 2021, Manosque. Fête de la science 07 – 08 octobre

Village des Sciences de Manosque Alexandra MARAVAL. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les bactéries magnétotactiques sont des microorganismes que l’on retrouve dans tous les milieux aquatiques. Elles sont capables de former de petits aimants qui, à la façon d’une boussole, leur permettent de s’orienter.

L’étude de ces bactéries, nous en apprend beaucoup sur le vivant (biologie) tout comme sur les mondes lointains du fond de l’univers (astrobiologie) mais elles pourraient aussi nous permettre de développer des techniques de dépollution de l’environnement appelées « bioremédiation » et soigner des maladies comme le cancer.

Pour comprendre comment les chercheurs découvrent et étudient ces incroyables bactéries venez participer à notre atelier. Vous pourrez ainsi fabriquer une boussole pour mieux comprendre les champs magnétiques utilisés par les microorganismes que vous pourrez observer et manipuler avec des aimants ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

